Поиск

СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге

СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет разработал законопроект, предусматривающий соразмерную ответственность за наиболее опасные проявления незаконного майнинга, заявил руководитель отдела аналитического сопровождения следствия Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Станислав Васильев.

"Этот проект предусматривает не введение тотального запрета, а установление уголовной ответственности за наиболее опасные проявления незаконного майнинга, которое приводит к крупному ущербу или извлечению незаконного дохода", - сказал он на Международном форуме по безопасности.

По его словам, грубые нарушения в этой сфере, причиняющие "значительный ущерб экономике и энергетической инфраструктуре, должны приводить к неотвратимой и соразмерной ответственности".

Васильев отметил, что СКР имеет широкий опыт и возможности пресекать подобную преступную деятельность, даже если её организаторы пытаются укрыться в цифровой тени.

В качестве показательного примера Васильев привел уголовное дело по факту хищения электроэнергии на общую сумму свыше $4 млн.

"Эта энергия потреблялась злоумышленниками для обеспечения работы крупной майнинговой фирмы, которая была скрыта в лесу и действовала под прикрытием документов о ведении сельского хозяйства", - сказал представитель СКР.

Криптовалюта, по его словам, была выведена в иностранные юрисдикции.

Васильев отметил, что согласно сведениям из открытых источников, только в Российской Федерации насчитывается порядка 190 тыс нелегальных майнеров. А ущерб, нанесённый отечественной экономике за прошлый год, по разным экспертным оценкам, может достигать $280 млн.

"Отмечаем, что (в результате незаконного майнинга - ИФ) страдает энергетическая отрасль, снижаются налоговые поступления, расширяются границы коррупционных проявлений", - сказал представитель СКР.

СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РАН рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году

СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге

 СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге

Россия ведет переговоры об экспорте самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

 Россия ведет переговоры об экспорте самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

"Роснефтегаз" в 2025 году обеспечил более трети поступлений дивидендов в федеральный бюджет

Директор ФСБ предупредил о росте рисков биотерроризма из-за развития ИИ

Шесть человек погибли на пожаре в Омской области

Военные РФ и Лаоса начали совместное учение "Ларос-2026"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9584 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2333 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов