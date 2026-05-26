СКР планирует дополнить Уголовный кодекс статьей о незаконном майнинге

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет разработал законопроект, предусматривающий соразмерную ответственность за наиболее опасные проявления незаконного майнинга, заявил руководитель отдела аналитического сопровождения следствия Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Станислав Васильев.

"Этот проект предусматривает не введение тотального запрета, а установление уголовной ответственности за наиболее опасные проявления незаконного майнинга, которое приводит к крупному ущербу или извлечению незаконного дохода", - сказал он на Международном форуме по безопасности.

По его словам, грубые нарушения в этой сфере, причиняющие "значительный ущерб экономике и энергетической инфраструктуре, должны приводить к неотвратимой и соразмерной ответственности".

Васильев отметил, что СКР имеет широкий опыт и возможности пресекать подобную преступную деятельность, даже если её организаторы пытаются укрыться в цифровой тени.

В качестве показательного примера Васильев привел уголовное дело по факту хищения электроэнергии на общую сумму свыше $4 млн.

"Эта энергия потреблялась злоумышленниками для обеспечения работы крупной майнинговой фирмы, которая была скрыта в лесу и действовала под прикрытием документов о ведении сельского хозяйства", - сказал представитель СКР.

Криптовалюта, по его словам, была выведена в иностранные юрисдикции.

Васильев отметил, что согласно сведениям из открытых источников, только в Российской Федерации насчитывается порядка 190 тыс нелегальных майнеров. А ущерб, нанесённый отечественной экономике за прошлый год, по разным экспертным оценкам, может достигать $280 млн.

"Отмечаем, что (в результате незаконного майнинга - ИФ) страдает энергетическая отрасль, снижаются налоговые поступления, расширяются границы коррупционных проявлений", - сказал представитель СКР.