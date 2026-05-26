Минобороны РФ заявило, что российские войска улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад" и "Центр" за сутки заняли более выгодные позиции, "Южная" группировка улучшила положение, группировка "Восток" ведёт продвижение вглубь украинской обороны, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, группировкой "Запад" нанесены удары по украинским войскам в Харьковской области и ДНР, противник потерял почти 200 военнослужащих.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - сказано в сообщении ведомства. По данным Минобороны РФ, "Южная" группировка нанесла удары по ВСУ в ДНР, Украина потеряла более 85 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Доброполье, Новониколаевка, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Белицкое, Василевка Донецкой Народной Республики, Ивановка, Водолажское и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - проинформировало министерство.

По его информации, группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину украинской обороны, нанесла удары по ВСУ в Запорожской области и Днепропетровской областях, Украина за сутки потеряла более 240 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Балабино, Малокатериновка и Марьевка Запорожской области. Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - заявило Минобороны РФ.