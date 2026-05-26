Дума приняла закон об усилении ответственности за правонарушения против интересов РФ за рубежом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, уточняющий правила привлечения к административной ответственности лица, совершившего правонарушение за пределами РФ.

Законом расширяется перечень правонарушений, за совершение которых указанное лицо привлекается к административной ответственности: в частности, за незаконное получение информации с ограниченным доступом, за злоупотребление свободой массовой информации, за нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы, за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения госорганами РФ своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ, за производство и распространение экстремистских материалов.

В том числе такое лицо может привлекаться к ответственности за неуплату административного штрафа, назначенного за совершение административного правонарушения.

Законом, кроме того, регламентируется применение такой меры обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания, как арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о соответствующем административном правонарушении. Решение о наложении ареста на имущество либо об отказе в удовлетворении такого ходатайства будет приниматься судьей в виде определения, которое может быть обжаловано в соответствии с установленными правилами.

Также законом определяется участие защитника в производстве по делу об административном правонарушении, совершенном за пределами РФ, а издержки за оказание им юридической помощи, в том числе на проезд, наем жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных), будут относиться на счет лица, привлеченного к административной ответственности.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон представит возможность правоохранительным органам накладывать арест на имущество правонарушителя. "Это касается релокантов, которые уехали и никак не могут успокоиться. Они назад вернуться не могут и считают, что если нанесут вред России, им будет лучше. Нет, мы защитим нашу страну. И лучше никому не будет, если возникнут проблемы у России, потому что это наша Родина", - сказал Володин журналистам во вторник.

По его словам, "тот, кто, заблудился, совершил проступок, а потом ещё продолжает дискредитировать наши Вооружённые силы или Российскую Федерацию, должен понимать, что сегодня мы принимаем нормы, которые позволят накладывать арест на имущество, которое находится у человека, уехавшего за рубеж, на территории Российской Федерации".

"Такие граждане могут потерять не только Родину, но и свое имущество, которое здесь у него имеется благодаря Родине, благодаря гражданам Российской Федерации", - добавил Володин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инициативу: "те, кто сбежал за границу и оттуда на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать: ответить за содеянное придется, как за уголовные преступления, так и за административные правонарушения".

По мнению председателя Госдумы, "это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России".