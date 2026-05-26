Высший горный совет предложит отказаться от аукционов на право пользования недрами

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Высший горный совет (ВГС) планирует предложить правительству отказаться от системы денежных аукционов на право пользования участками недр в России.

Такие рекомендации содержатся в проекте резолюции совместного заседания ассоциации и комитета Торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии и развитию ТЭК.

Высший горный совет считает, что хорошей альтернативой аукционам станет система конкурсов с обязательным включением в конкурсную документацию научно-технических, кадровых и социально-экономических условий освоения участков недр.

"Существующий организационно-экономический дизайн минерально-сырьевого сектора, основанный на доминировании крупных корпоративных структур и аукционном принципе предоставления прав пользования недрами, в значительной мере препятствует развитию инновационной деятельности, формированию полных цепочек создания стоимости и вовлечению в отрасль малых и средних инновационных компаний. Необходим последовательный переход к гражданско-правовым контрактным механизмам недропользования с обязательным включением в условия освоения участков недр научно-технических, кадровых и социально-экономических требований, обеспечивающих создание добавленной стоимости конечной продукции", - разъясняется позиция ассоциации в материалах заседания.

В связи с этим Высший горный совет полагает необходимым поручить Минприроды обеспечить разработку мер по переходу системы предоставления права пользования недрами на конкурсную основу.

Согласно госдокладу об итогах работы Роснедр, в 2025 году был объявлен 51 аукцион на участки углеводородов и 123 аукциона - на участки твердых полезных ископаемых. Из них результативными (по итогам выдана лицензия на участки) оказались 22 (54%) и 80 (65%) соответственно. При этом в числе результативных процедур учтены торги с единственным участником - 10 аукционов по УВС и 35 аукционов по ТПИ. Таким образом, конкурентными (с двумя и более участниками) могут быть признаны лишь 12 (23,5%) аукционов по УВС и 45 (36,6%) - по ТПИ.