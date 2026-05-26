Принят закон об освобождении отчетности личных фондов от обязательного аудита с 2025 г.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает личные фонды, в том числе международные личные фонды, от обязательного аудита финансовой отчетности, сдвинув начало применения этой нормы к отчетности за 2025 г, вместо 2026 г., как предполагалось в первом чтении.

Законопроект (№1138053-8) в январе внесло в парламент правительство.

Сейчас бухгалтерская (финансовая) отчетность всех фондов подлежит обязательному аудиту при поступлении имущества, в том числе денежных средств, свыше 3 млн руб. за год, предшествующий отчетному. Это требование распространяется в том числе на личные фонды и международные личные фонды. Исключение составляют государственные внебюджетные фонды, специализированные организации управления целевым капиталом и фонды, имеющие статус международного фонда в соответствии с законом "О международных компаниях и международных фондах".

Принятый закон устанавливает обязательный аудит только для общественно полезных фондов (кроме специализированной организации управления целевым капиталом и международного общественно полезного фонда) при поступлении имущества свыше 3 млн руб. Личные фонды и международные личные фонды выводятся из-под этого требования.

В рамках первого чтения предполагалось, что закон будет применяться в отношении отчетности за 2026 год. В доработанной и принятой в третьем чтении редакции установлено, что закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, а бухгалтерская (финансовая) отчетность личных фондов, в том числе международных личных фондов, созданных до дня вступления закона в силу, освобождается от обязательного аудита начиная с отчетности за 2025 год.

"Характер деятельности личных фондов, в том числе международных личных фондов, не требует открытости их бухгалтерской (финансовой) отчетности, обеспечиваемой через процедуры ее обязательного аудита. Такая отчетность личных фондов, в том числе международных личных фондов, не представляет интереса для широкого круга субъектов гражданского оборота", - говорится в пояснительной записке.