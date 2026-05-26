Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

Однако он затрагивает ограниченный набор тем, отметил замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью, однако затрагивает ограниченный набор тем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Диалог в ядерной пятерке хоть и не был заморожен полностью, но ведется сугубо на рабочем уровне и затрагивает ограниченный набор тем", - сказал он на "круглом столе" "Кризис системы стратегической стабильности и перспективы его преодоления".

Он отметил, что "в результате разрушительных действий коллективного Запада произошел и сохраняется глубокий и при этом весьма наэлектризованный разлад между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые одновременно являются де-юре ядерными державами".