Число жалоб на конфликты в школах Петербурга за год увеличилось на треть

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Количество обращений, связанных с конфликтами и травлей в образовательных учреждениях Петербурга, за год увеличилось почти на треть, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Анна Митянина.

"Процентов на 30 по сравнению с прошлым годом мы получили больше обращений, касающихся конфликта. Я удивлю всех: больше стало обращений от элитных образовательных учреждений", - сказала Митянина.

По ее словам, учителя и руководители таких школ все чаще просят помочь в ситуациях, когда один ребенок держит в напряжении весь класс. Кроме того, Митянина рассказала, что иногда родители не видят проблемы с предметами, которые могут оцениваться как холодное оружие и приносятся их детьми в школу.

В последнее время дети, не достигшие возраста уголовной ответственности, все чаще совершают преступления, в том числе особо тяжкие, а на комиссиях по делам несовершеннолетних число рассмотренных материалов "исчисляется тысячами", рассказала омбудсмен.

Анна Митянина Петербург
