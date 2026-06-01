Рябков заявил, что Россия затрагивает тему Кубы в своих контактах с США

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Тема давления на Кубу со стороны США присутствует в контактах Москвы с Вашингтоном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Тема давления на Кубу со стороны Вашингтона присутствует в наших контактах с американцами", - сказал он журналистам в понедельник.

Рябков добавил, что подходы российской и американской сторон "радикально различаются". "Но мы понимаем всю совокупность обстоятельств, в которых оказалась Куба вследствие противозаконной американской блокады и нарастающего давления, и не можем в этом плане оставаться безучастными", - отметил замглавы МИД РФ.



