Губернатор Севастополя ждет сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Власти Севастополя работают над организацией поставок топлива в город, однако логистические сложности сохранятся в течение ближайшего месяца, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев во время аппаратного совещания правительства города.



"Постараемся постепенно преодолеть ситуацию, чтобы не порционно, а постоянно прибывало (топливо - ИФ). Ближайший месяц логистические сложности будут сохраняться. Будем дальше наращивать объемы доставки", - сказал Развожаев.



По словам заместителя губернатора города Алексея Парикина, правительство Севастополя совместно с советом министров Крыма и федеральными органами исполнительной власти ведет постоянную работу по организации поставок топлива в регион.



Необходимые объемы топлива закуплены ключевыми операторами АЗС для обеспечения потребностей города примерно на полтора месяца, однако основной проблемой остается логистика доставки.



"Совместно с советом министров Республики Крым и федеральными органами исполнительной власти постоянно находимся на связи, постоянно ведем работу по логистике, чтобы доставить топливо сюда. Оно у нас закуплено в достаточном количестве, необходимом для обеспечения города на 1,5 месяца, у наших ключевых заправщиков. Есть только одна проблема - это логистика доставки. Поэтому сейчас над этим плотно работаем и днем, и ночью", - сказал на совещании Парикин.



22 мая из-за логистических сложностей в Севастополе ввели ограничения на продажу топлива. Продажу бензина Аи-95 на АЗС в Крыму также ограничили с 29 мая объемом 20 литров в одни руки раз в сутки.