Путин и Пашинян обсудили вопросы повестки саммита ЕАЭС в Астане

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре 1 июня обсудили вопросы в продолжение повестки саммита ЕАЭС в Астане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Обсудили в целом", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", прозвучала ли оценка армянской стороной заявления, которое приняли лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии на саммите ЕАЭС.

"Состоялось обсуждение в продолжение той повестки дня, которая была на высшей комиссии, которая имела место в Астане", - сказал Песков журналистам.