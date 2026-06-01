Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Объем выдач потребительской рассрочки (buy now, pay later, BNPL) в 2025 году вырос на 80%, превысив 500 млрд рублей, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

C помощью сервисов BNPL покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки.

Основной драйвер роста покупок в рассрочку - развитие электронной коммерции, в особенности маркетплейсов и экосистем, активно предлагающих клиентам такие услуги.

ЦБ отмечает, что несмотря на кратное увеличение оборотов, по остатку задолженности рынок потребительской рассрочки остается небольшим - 100 млрд рублей (рост за 2025 г. в 1,4 раза).

Кредитное качество потребительской рассрочки оценивается как удовлетворительное: доля плохих долгов составила 3,4% по итогам года, что на 1,7 п.п. больше, чем годом ранее. "Это заметно меньше, чем уровень плохих кредитов по необеспеченным кредитам, но нужно учитывать, что увеличение просрочки размывается пока за счет очень быстрого прироста портфеля", - говорится в обзоре.

Весной этого года вступил в силу закон о регулировании сервисов покупок в рассрочку. Закон повышает прозрачность продукта BNPL для клиентов: сервис стал бесплатным для потребителей и введен запрет устанавливать разные цены на товар в зависимости от того, приобретается он с помощью сервиса рассрочки или без него. Максимальный период, на который можно оформить рассрочку, с 1 апреля 2026 года составляет шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года - четыре месяца.

Cо вступлением в силу закона операторы сервиса рассрочки (посредники, с помощью которых можно в рассрочку приобрести товары, работы, услуги) стали поднадзорны Банку России. Кроме того, было введено требование о передаче информации о задолженности клиента свыше 50 тыс. руб. у одного оператора сервиса рассрочки в бюро кредитных историй (БКИ).

В 2027 году планируется предусмотреть в регулировании учет задолженности по рассрочке в ПДН заемщиков.

С учетом того, что на суммы выдачи до 50 тыс. рублей традиционно приходится значимая доля рынка BNPL, Банк России до введения обязательной отчетности для операторов продолжит проводить регулярные обследования, чтобы своевременно отследить потенциальные риски, говорится в обзоре.

