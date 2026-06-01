Гросси принципиально поддержал оценки "Росатома" происходящего вокруг ЗАЭС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил детали телефонного разговора с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Сегодня по нашему запросу состоялся внеочередной внеплановый контакт с руководством МАГАТЭ, с генеральным директором Рафаэлем Гросси. Тема - резкая эскалация ситуации вокруг Запорожской АЭС и города Энергодара", - сказал он журналистам.

По его словам, ответ руководства МАГАТЭ состоит в том, что "принципиально наши оценки поддерживаются".

По словам Лихачева, российская сторона требует более жесткой, однозначной реакции вокруг ситуации на ЗАЭС, с указанием первопричин. Он отметил, что российской стороне очень важно услышать реакцию и ответ международных специалистов на непрекращающуюся эскалацию со стороны ВСУ.

"Дело в том, что, кроме, собственно, ядерных рисков, кроме совершенно бесчеловечных атак на социальную инфраструктуру, может быть подвержен критическому анализу сам принцип дальнейшего развития атомной энергетики в Восточной Европе, вообще в мире. Любая угроза, связанная, с ядерной реакцией, - это угроза целому ряду стран, и это угроза на многие годы", - сказал Лихачев.