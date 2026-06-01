Москва ждет от МАГАТЭ справедливой и заслуженной оценки ударов по ЗАЭС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на "справедливую и заслуженную" реакцию МАГАТЭ на действия Киева в связи недавними атаками на Запорожскую АЭС, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

"Рассчитываем, что Секретариат МАГАТЭ и лично Генеральный директор Агентства Р.Гросси дадут справедливую и заслуженную оценку действиям Киева. Угрозы, целенаправленно создаваемые режимом Зеленского, который в антироссийском угаре прямой наводкой бьёт по российской АЭС, нельзя игнорировать. Руководству МАГАТЭ придётся назвать вещи своими именами, иначе все его призывы обеспечить должный уровень ядерной и физической ядерной безопасности, а также соблюдение любых декларируемых Р.Гросси "принципов" и "тезисов" теряют всякое основание", - говорится в ее комментарии.

Она отметила, что "эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют: ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе".

Захарова подчеркнула, что "основная ответственность за происходящее лежит именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений".

"Со своей стороны продолжим делать все возможное для поддержания безопасного функционирования ЗАЭС", - заявила она.