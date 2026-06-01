Поиск

Вступление в силу закона о госпошлинах за лицензии на оборот табака сдвинуто на октябрь

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету доработал ко второму чтению законопроект № 1026324-8, устанавливающий размеры государственных пошлин за выдачу лицензий на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, предложив перенести срок вступления закона в силу с 1 марта на 1 октября 2026 года.

В редакции первого чтения предусматривалось, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня официального опубликования. В доработанной редакции установлена единая дата - 1 октября 2026 года.

Размеры пошлин, утвержденные в первом чтении, сохранены. За предоставление лицензии на закупку, хранение и поставку табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья, а также за продление срока действия такой лицензии на срок, превышающий пять лет, пошлина составит 800 тысяч рублей, за продление на меньший срок - 3,5 тысячи рублей. Пошлина за предоставление лицензии на розничную или развозную торговлю табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией, а также за продление такой лицензии установлена в размере 20 тысяч рублей за каждый год срока действия лицензии.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в сентябре 2025 года в пакете с основным законопроектом № 1024775-8 о распространении лицензирования табачной продукции на всю цепочку оборота. Оба проекта приняты в первом чтении 19 ноября 2025 года. Основной законопроект ко второму чтению пока не дорабатывался.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, введение пошлины за лицензию на оптовый оборот табачной продукции должно принести бюджету в 2026 году 800 млн рублей, в 2027 году - 40 млн рублей, в 2028 году - 40 млн рублей.

правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москва ждет от МАГАТЭ справедливой и заслуженной оценки ударов по ЗАЭС

Путин и Пашинян обсудили вопросы повестки саммита ЕАЭС в Астане

Рябков заявил, что Россия затрагивает тему Кубы в своих контактах с США

ЕГЭ-2026 стартовал в штатном режиме

Крейсер "Адмирал Нахимов" начал финальный этап испытаний после модернизации

 Крейсер "Адмирал Нахимов" начал финальный этап испытаний после модернизации

Euroclear попросил приостановить исполнение судебных актов по иску ЦБ РФ

Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2422 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9670 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов