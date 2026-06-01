Вступление в силу закона о госпошлинах за лицензии на оборот табака сдвинуто на октябрь

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету доработал ко второму чтению законопроект № 1026324-8, устанавливающий размеры государственных пошлин за выдачу лицензий на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, предложив перенести срок вступления закона в силу с 1 марта на 1 октября 2026 года.

В редакции первого чтения предусматривалось, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня официального опубликования. В доработанной редакции установлена единая дата - 1 октября 2026 года.

Размеры пошлин, утвержденные в первом чтении, сохранены. За предоставление лицензии на закупку, хранение и поставку табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья, а также за продление срока действия такой лицензии на срок, превышающий пять лет, пошлина составит 800 тысяч рублей, за продление на меньший срок - 3,5 тысячи рублей. Пошлина за предоставление лицензии на розничную или развозную торговлю табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией, а также за продление такой лицензии установлена в размере 20 тысяч рублей за каждый год срока действия лицензии.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в сентябре 2025 года в пакете с основным законопроектом № 1024775-8 о распространении лицензирования табачной продукции на всю цепочку оборота. Оба проекта приняты в первом чтении 19 ноября 2025 года. Основной законопроект ко второму чтению пока не дорабатывался.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, введение пошлины за лицензию на оптовый оборот табачной продукции должно принести бюджету в 2026 году 800 млн рублей, в 2027 году - 40 млн рублей, в 2028 году - 40 млн рублей.