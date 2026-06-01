Глава "Росатома" анонсировал скорые очные контакты с руководством МАГАТЭ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что контакты с руководством МАГАТЭ будут продолжены на этой неделе.

"Мы продолжим контакты очные и на этой неделе", - сказал он журналистам.

По его словам, также на начало июля запланированы так называемые межведомственные консультации.

"На них более широкий круг руководителей МАГАТЭ сядет за один стол, с представителями Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Ростехнадзора и Росатома, конечно. И мы в деталях обсудим положение дел и дальнейшие пути деэскалации и снятия рисков ядерной и радиационной безопасности на Запорожской атомной электростанции", - сказал Лихачев.