В Кремле не ждут оценок Гросси украинских ударов по Запорожской АЭС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве не ждут от генерального директора МАГАТЭ комментариев относительно ударов ВСУ по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодару, поскольку это является неопровержимым фактом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не ждем заявления, мы это констатируем. И господин Гросси это тоже прекрасно видит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ждут ли в Кремле заявления МАГАТЭ с оценкой обстрелов ЗАЭС.