Титов анонсировал новые соглашения о сотрудничестве между регионами РФ и Китая

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российско-китайский Комитет дружбы, мира и развития (РККДМР) продолжает активную работу по развитию прямых связей между регионами России и Китая, заявил его сопредседатель, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"В настоящее время идет процесс установления побратимских связей между Сахалинской областью и провинцией Хайнань. В частности, ведется работа по вопросу организации прямого авиасообщения между регионами", - заявил он в ходе двусторонней встречи со своим коллегой, председателем китайской части РККДМР, членом Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном.

По словам Титова, в настоящее время оказывается содействие подготовке рамочного соглашения о сотрудничестве между республикой Ингушетия и провинцией Юньнань, включая развитие контактов между Магасом и Куньмином.

Кроме этого, продолжается работа по установлению побратимских связей между одним из районов города Далянь и городом Новороссийском Краснодарского края.

Титов также напомнил о подготовке VII Российско-китайского Форума предпринимателей, который пройдет в Москве 10-12 сентября. Его программа предусматривает тематические секции по направлениям "новые и экологически ориентированные технологии в сельском хозяйстве", "цифровые технологии и цифровая экономика", "туризм", "финансы и инвестиции", "торговое сотрудничество и маркетплейсы". Также планируются презентаций российских регионов и китайских провинций с целью расширения межрегионального взаимодействия.