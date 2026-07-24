Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в пятницу в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"22:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, ограничение действовало более двух часов. К 18:00 в очереди ожидали 1,3 тыс. автомобилей с обеих сторон Керченского пролива.