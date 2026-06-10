Международный военно-морской салон "Флот-2026" начинает работу в Петербурге

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Международный военно-морской салон (МВМС) "Флот-2026" в среду начинает работу на площадке конгрессно-выставочного центра на территории Музея военно-морской славы в Кронштадте (Петербург).

В рамках деловой программы пройдут "круглые столы", конференции, пленарные сессии, презентации инновационных разработок, совещания и обсуждения актуальных вопросов развития морской индустрии. В частности, на полях МВМС пройдет заседание научно-экспертного совета Морской коллегии РФ.

Экспозиция Салона, по данным его организаторов, будет включать в себя широкий спектр тем, таких как: кораблестроение, судоремонт и судостроение, медицинское обеспечение, морская авиация и морское приборостроение, береговая инфраструктура и портовая инфраструктура, ИТ-технологии и новые материалы, БПЛА и морские робототехнические комплексы, импортозамещение и морское образование. Планируется, что мероприятие соберет более 180 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании.

Так, концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на "Флоте-2026" обширную гамму средств противовоздушной обороны. На открытой площадке будет представлен образец ЗРК "Тор-М2КМ", кроме того в состав экспозиции вошли образцы средств охраны особо важных объектов: РЛС "Сова", РЛК "Сарыч", РЛС обнаружения БПЛА с цифровой фазированной антенной решеткой "Сокол". Также на стенде концерна будет представлена модель турельной установки "Комар", которая, как отмечают пресс-служба концерна, "является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с безэкипажными катерами".

Концерн продемонстрирует корабельный многофункциональный радиолокационный комплекс (МФ РЛК) "Фуркэ-Е" и модели радиолокационных станций обнаружения воздушных целей "Подлёт-К1КЕ", "Каста-ВМЕ", "Гамма-С1ТЕ", "Гамма-ДМЕ", модели станций помех МСП-418К и "Гардения", многоцелевой космической системы "Лиана" в составе космических аппаратов "Лотос-С" и "Пион-НКС".

Кроме того, концерн покажет модели крылатых ракет из состава интегрированной ракетной системы "Калибр-ПЛЭ" (Club-S) для вооружения подводных лодок и "Калибр-НКЭ" (Club-N) для вооружения надводных кораблей.

В свою очередь, "Ростех" на МВМС представит представит более 50 разработок, сообщает пресс-служба госкорпорации. Предприятия госкорпорации продемонстрируют ЗРК, беспилотники, системы обнаружения воздушных целей, комплекс перехвата дронов, а также различные боеприпасы. Кроме того, в экспозиции будут представлены многофакторные боевые нагрузки для дронов, эффективные против безэкипажных катеров (БЭК).

Линейку ЗРК "Панцирь" на полях салон представит входящий в "Ростех" холдинг "Высокоточные комплексы". Участники и гости салона смогут увидеть корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" с многоканальной системой управления. Он предназначен для самообороны кораблей от воздушных ударов и в то же время способен эффективно поражать надводные и береговые цели. Также на стенде компании будет представлен "Панцирь-СМД-Е", предназначенный для защиты промышленных и административных объектов. Комплекс разработан специалистами холдинга в ответ на современные угрозы применения БПЛА.

Холдинг "Швабе" ("Ростех") будет выставлять систему видео-тепловизионного мониторинга и аналитики, а также оптико-электронный комплекс дальнего видеонаблюдения "Астрон-3В". Оба изделия позволяют обнаружить малоразмерные суда на расстоянии до 10 и 12 км. Управляются комплексы дистанционно и подходят для мониторинга госграницы и объектов критической инфраструктуры.

Госкорпорация "Ростех" покажет и модель новейшего безэкипажного спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1. Морской беспилотник предназначен для оперативной доставки спасательного оборудования и средств к месту чрезвычайных ситуаций на море.

Традиционной составляющей МВМС в этом году опять станет демонстрация надводных кораблей, катеров и подводных лодок у причала в акватории Средней гавани. В рамках салона запланированы и выступления авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи".

"Флот-2026" продлится по 14 июня. 10 и 11 июня салон будет работать для специалистов. Вход для посетителей других категорий будет открыт с 13 июня.

МВМС с 2003 года проводился на территории выставочного комплекса "Ленэкспо". Кронштадт впервые принял Салон в 2023 году.