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Восемь человек погибли, 14 пострадали после удара по турбазам в Запорожской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Шесть взрослых и двое детей погибли, еще 11 взрослых и трое детей получили ранения в Запорожской области в результате украинского удара по туристическим базам, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Прошедшей ночью в пгт Кирилловка Мелитопольского городского округа террористической атаке противника подверглись туристические базы. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие - восемь человек, из них двое детей", - написал он в своем канале в Max в субботу.

По словам губернатора, удар нанесен целенаправленно по мирным жителям. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую помощь.

Кирилловка Запорожская область Евгений Балицкий
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Восемь человек погибли, 14 пострадали после удара по турбазам в Запорожской области

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