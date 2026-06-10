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"Рособоронэкспорт" покажет на военно-морском салоне безэкипажные катера, фрегаты и подлодки

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" проведет 75 презентаций и показов военной продукции и вооружения на Международном военно-морском салоне "Флот-2026", впервые покажет безэкипажные катера, сообщила пресс-служба компании.

"Основной акцент в экспозиции "Рособоронэкспорта" на салоне "Флот-2026" сделан на новейших российских технологиях в области кораблестроения, морского вооружения и робототехники. В Кронштадте мы впервые представляем безэкипажные катера "Бриз", "БЭК-6" и "Безэкипажная водная система". Они построены в соответствии с мировыми стандартами, отличаются малозаметным композитным корпусом, системой управления с элементами искусственного интеллекта, современной системой навигации и многовариантной полезной нагрузкой", - заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе.

"В ходе салона покажем современные российские надводные корабли, подводные лодки и катера, а также береговые комплексы. Представленные образцы могут быть построены в России или на национальных площадках партнеров в рамках технологического сотрудничества", - отметил он.

Как сообщили в пресс-службе, "Рособоронэкспорт" в ходе салона планирует провести 75 презентаций и показов российской военно-морской техники и вооружения для иностранных партнеров в экспозиционном павильоне на открытой площадке и причале, ожидаются встречи и переговоры с иностранными делегациями.

Отмечается, что на стенде "Рособоронэкспорта" и у причала Кронштадта будут демонстрироваться дизель-электрические подводные лодки проектов 636 и 677Э "Амур-1650".

"Также у причала разместятся российские надводные корабли, катера и подводные лодки, стоящие на вооружении министерства обороны, МВД, МЧС и Пограничной службы ФСБ России, в том числе скоростная штурмовая лодка БК-10. На площадке салона гости смогут ознакомиться с различным современным морским вооружением российского производства и береговыми средствами, в том числе береговым ракетным комплексом "Рубеж-МЭ", - заявили в "Рособоронэкспорте".

Салон пройдет с 10 по 14 июня в Кронштадте (г. Санкт-Петербург).

Кронштадт Рособоронэкспорт Санкт-Петербург
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