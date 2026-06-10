Емкость с топливом загорелась в Ростовской области после падения обломков БПЛА

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В результате падения обломков БПЛА на территории гражданского объекта в Миллеровском Районе Ростовской области загорелась емкость с топливом, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в ночь на среду.

"Есть последствия на земле. В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом", - говорится в сообщении в канале главы региона в мессенджере Max.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала, добавил Слюсарь.