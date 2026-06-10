Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано возле Южных Курил

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром в среду в Тихом океане возле Южных Курил, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в среду в 06:25 местного времени (22:25 по Москве вторника) с эпицентром в 149 км восточнее острова Итуруп. Очаг залегал на глубине 55 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили в населенных пунктах Итурупа силой до двух баллов, тревога цунами не объявлялась.