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Еще одно землетрясение магнитудой 4,8 произошло вблизи Южных Курил

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Второе за день землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в среду в Тихом океане возле Южных Курил, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане в среду в 11:29 местного времени (03:29 по Москве) с эпицентром в 44 м юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг залегал на глубине 59 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили в населенных пунктах Шикотана силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.

Как сообщалось ранее, в среду утром сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в Тихом океане возле Южных Курил. Его ощутили в населенных пунктах острова Итуруп силой до двух баллов.

Сахалин Итуруп Тихий океан
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