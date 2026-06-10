Ракетная опасность объявлена в трех регионах УрФО

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Режим "Ракетная опасность" объявлен в Курганской, Челябинской и Свердловской областях утром в среду, сообщают правительства регионов.

"В Курганской области объявлен режим "Ракетная опасность", работают дежурные службы и силовые ведомства", - говорится в сообщении.

"На территории Челябинской области введен режим "Ракетная опасность", - сообщает облправительство.

"В регионе объявлен режим ракетной опасности", - сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.