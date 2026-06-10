Пожары начались на двух объектах инфраструктуры во Владимирской области после атаки БПЛА

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Во Владимирской области в результате атаки БПЛА произошли возгорания на двух объектах инфраструктуры, сообщает губернатор Александр Авдеев в среду утром.

"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах", - говорится в сообщении в канале главы региона в Max.

Пострадавших нет, на месте работают МЧС и Росгвардия, добавил Авдеев.