Режим ракетной опасности отменили в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Свердловской области дали отбой режиму ракетной опасности, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем канале в Мах.

"Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области!", - написал Паслер.

Позже данный режим отменили в Челябинской и Тюменской областях.

Ранее сообщалось, что утром в среду режим ракетной опасности был введен во всех регионах Уральского федерального округа.