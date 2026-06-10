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Режим ракетной опасности отменили в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Свердловской области дали отбой режиму ракетной опасности, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем канале в Мах.

"Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области!", - написал Паслер.

Позже данный режим отменили в Челябинской и Тюменской областях.

Ранее сообщалось, что утром в среду режим ракетной опасности был введен во всех регионах Уральского федерального округа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июня 2026 года Военная операция на Украине
Свердловская область Уральский федеральный округ Денис Паслер
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