Поиск

Режим ракетной опасности отменили во всех регионах УрФО

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Все регионы Урала отменили введенный ранее режим ракетной опасности, сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем канале в Мах.

"Отбой ракетной опасности на территории всех регионов Уральского федерального округа", - написал Жога.

Как сообщалось, утром в среду режим ракетной опасности действовал в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июня 2026 года Военная операция на Украине
УрФО Ханты-Мансийск Челябинск Ямал Урал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три человека пострадали в результате ракетной атаки в Чебоксарах

Чебоксары подверглись ракетной атаке

Пожары начались на двух объектах инфраструктуры во Владимирской области после атаки БПЛА

Росавиация ввела ограничения еще в четырех аэропортах

Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе

 Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе

Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 10 июня остаются нулевыми

 Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 10 июня остаются нулевыми

Факельное горение на магистральном газопроводе в Дагестане ликвидировано
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9839 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2570 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов