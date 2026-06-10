Режим ракетной опасности отменили во всех регионах УрФО

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Все регионы Урала отменили введенный ранее режим ракетной опасности, сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем канале в Мах.

"Отбой ракетной опасности на территории всех регионов Уральского федерального округа", - написал Жога.

Как сообщалось, утром в среду режим ракетной опасности действовал в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.