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Директор ФСИН оценил некомплект личного состава на 1 июня в 30%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы исполнения наказания Аркадий Гостев назвал значительный некомплект личного состава одним из сложных вопросов в работе ведомства. Он сказал об этом на III Всероссийском форуме молодых специалистов уголовно-исполнительной системы.

"Есть и сложные вопросы, одним из которых является значительный некомплект личного состава, по состоянию на 1 июня число составило 30%", - заявил глава ведомства.

По его словам, нехватка кадров в первую очередь обусловлена низким уровнем заработной платы.

Он отметил, что для сохранения и укрепления кадрового состава, службой принимаются всевозможные меры, в том числи и при поддержке руководства страны.

"Мы увеличили соответствующие доплаты личному составу за различного рода награды, приняли решение об увеличении предельных званий по ряду должностей, о необходимости поддержки ряда категорий сотрудников. Расширили возможность приёма как новых сотрудников, так и ранее служивших в уголовно-исполнительной системе, - сказал Гостев.

Он отметил, что для привлечения сотрудников подготовлен еще ряд мер поддержки.

В марте директор ФСИН говорил, что некомплект личного состава превысил 30,5%, а в 13 территориальных органах "вакантно от 34,5 до 51 процента должностей начальствующего состава".

Аркадий Гостев ФСИН
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