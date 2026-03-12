Поиск

Директор ФСИН заявил о кадровом голоде

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний испытывает существенный кадровый голод, во многих подразделениях некомплект офицеров составляет до 50% и более, сообщил на итоговой коллегии директор ФСИН Аркадий Гостев.

"Личный состав федеральной службы (исполнения наказаний - ИФ) выполняет важные государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который превысил 30,5 процента", - сказал он.

По его словам, в 13 территориальных органах "вакантно от 34,5 до 51 процента должностей начальствующего состава".

"В 29 подразделениях нехватка младшего начсостава составляет от 40 до 50 процентов. В 16 территориальных органах - свыше 50 процентов", - сказал глава ФСИН.

В такой обстановке, отметил он, "обеспечение должностных функций неминуемо приводит к росту нагрузок, психологической, физической усталости, напряженности в коллективах, что оказывает существенное влияние на принятие решения об увольнении".

"Показательно, что более 40 процентов сотрудников увольняется, не доработав до пенсии", - сказал Гостев.

ФСИН Аркадий Гостев
