Поиск

Директор ФСИН отметил сокращение числа заключенных с 2021 года с 465 тысяч до 282 тысяч

У приговоренных к принудительным работам уровень рецидивов снизился втрое

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы исполнения наказания Аркадий Гостев положительно оценил результаты применения наказания в виде принудительных работ, а также отметил сокращение числа заключенных в стране.

"Сам по себе институт позитивно себя зарекомендовал. Уровень повторной или рецидивной преступности среди лиц, которые отбывают наказания в виде принудительных работ, в три-четыре раза ниже, чем среди других видов наказаний, связанных с лишением свободы", - сказал он на встрече с журналистами.

По его словам, что в целом снижение количества осужденных к лишению свободы в стране происходит благодаря в том числе гуманизации правосудия.

"Если на конец 2021 года в России было 465 тысяч заключенных, то сейчас их 282 тысячи человек, в том числе 85 тысяч содержащихся в СИЗО", - сказал он.

Также Гостев отметил позитивную роль института пробации в снижении уровня рецидивной преступности.

Институт пробации начал действовать в России с 2024 года. Он предусматривает меры поддержки бывшим осужденным после освобождения от наказания либо в период отбытия наказания, не связанного с лишением свободы.

ФСИН СИЗО Аркадий Гостев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-губернатор Брянской области Богомаз стал депутатом Госдумы

Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни

Директор ФСИН отметил сокращение числа заключенных с 2021 года с 465 тысяч до 282 тысяч

Шойгу заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужно устранить все его первопричины

"АвтоВАЗ" возобновил работу после майского корпоративного отпуска

Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

 Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

Тихоокеанский флот обнаружил затонувший пароход в заливе в Приморье

 Тихоокеанский флот обнаружил затонувший пароход в заливе в Приморье
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2180 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9374 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов