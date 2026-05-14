Директор ФСИН отметил сокращение числа заключенных с 2021 года с 465 тысяч до 282 тысяч

У приговоренных к принудительным работам уровень рецидивов снизился втрое

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы исполнения наказания Аркадий Гостев положительно оценил результаты применения наказания в виде принудительных работ, а также отметил сокращение числа заключенных в стране.

"Сам по себе институт позитивно себя зарекомендовал. Уровень повторной или рецидивной преступности среди лиц, которые отбывают наказания в виде принудительных работ, в три-четыре раза ниже, чем среди других видов наказаний, связанных с лишением свободы", - сказал он на встрече с журналистами.

По его словам, что в целом снижение количества осужденных к лишению свободы в стране происходит благодаря в том числе гуманизации правосудия.

"Если на конец 2021 года в России было 465 тысяч заключенных, то сейчас их 282 тысячи человек, в том числе 85 тысяч содержащихся в СИЗО", - сказал он.

Также Гостев отметил позитивную роль института пробации в снижении уровня рецидивной преступности.

Институт пробации начал действовать в России с 2024 года. Он предусматривает меры поддержки бывшим осужденным после освобождения от наказания либо в период отбытия наказания, не связанного с лишением свободы.