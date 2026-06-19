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В результате ударов по транспортному цеху ЗАЭС повреждены два десятка машин

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В результате ударов по транспортному цеху Запорожской АЭС повреждения получили два десятка транспортных средств, сообщил ИС "Вести" директор станции Юрий Черничук.

"К счастью, пострадавших на данный момент нет, техники, оборудования, зданий и сооружений повреждено очень много: окончательного результата у нас пока нет, но масштабы достаточно серьезные (...) Техники порядка 20 (повреждено - ИФ) - это микроавтобусы, грузопассажирские, грузовые "Газели", автобус пассажирский, какая-то часть спецтехники", - сказал он.

По его словам, восстановить поврежденное здание можно достаточно оперативно, если позволит обстановка. Черничук отметил, что атаки ВСУ направлены на срыв логистики, возможности объекта выполнять свои функции.

"Тем не менее, мы находим способы, методы решения тех задач, которые перед нами стоят. Безопасность станции на данный момент обеспечена в полном объеме, мы не несем угрозы ни населению, ни окружающей среде с точки зрения радиационной опасности. А так обстановка весьма напряженная, весьма тяжелая", - добавил он.

Директор станции также заявил, что инспекторов МАГАТЭ, находящихся на станции, уведомили об атаке, они доложили об этом агентству.

ВСУ вечером 18 июня и в ночь на 19 июня вновь совершили массированную атаку на транспортный цех ЗАЭС. Обошлось без пострадавших, поврежден один из боксов. Транспортный цех регулярно становится целями ударов ВСУ. Предыдущий раз его атаковали 13 июня.

ЗАЭС МАГАТЭ ВСУ Запорожская АЭС Юрий Черничук
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