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Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке ВСУ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке украинских дронов, заявили представители станции в пятницу.

"Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций "Росатома", подвергся серии атак беспилотников ВСУ. Зафиксировано не менее 14 ударов", - говорится в канале станции в Max.

В результате одного из ударов произошло возгорание в одном из боксов. Обошлось без пострадавших.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 июня 2026 года Военная операция на Украине
Запорожская АЭС ЗАЭС ВСУ
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