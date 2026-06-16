Поиск

В Москве рассчитывают, что Уиткофф и Кушнер смогут приехать после подписания соглашения по Ирану

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что после подписания соглашения об иранском урегулировании, которое запланировано на 19 июня, появится возможность для визита в Москву представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для встречи с российским руководством, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По итогам воскресной беседы нашего президента с господином Трампом, ожидаем, что после того, как будет подписано соглашение по Ирану в пятницу, откроется возможность, чтобы два представителя, хорошо известных нам - Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для встречи с нашим руководством", - сказал он журналистам.

У Ушакова также поинтересовались, удастся ли, по его мнению, участникам саммита G7 убедить Дональда Трампа отойти от достигнутых в Анкоридже договоренностей по Украине.

"Я не знаю, удастся ли что-то сделать, но нам известно, что президент США принимает участие в работе "семерки", там состоятся различные контакты", - ответил Ушаков.

Юрий Ушаков Джаред Кушнер Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финляндия ужесточает условия получения гражданства

NYT сообщила, что судоходство в Ормузском проливе все еще не возобновилось

Канада ввела санкции против российских бирж

 Канада ввела санкции против российских бирж

Лидеры G7 высказались за усиление санкций против РФ, в том числе в нефтяной сфере

Трамп считает, что Сирия может лучше Израиля справиться с "Хезболлой"

Трамп заявил, что будет делать все возможное для украинского урегулирования

 Трамп заявил, что будет делать все возможное для украинского урегулирования

Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях

 Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях

В Европе опасаются отстранения Трампом от переговоров по Украине

 В Европе опасаются отстранения Трампом от переговоров по Украине

Brent подешевела до $82,78 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 16 июня
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2693 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9943 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов