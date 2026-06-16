В Москве рассчитывают, что Уиткофф и Кушнер смогут приехать после подписания соглашения по Ирану

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что после подписания соглашения об иранском урегулировании, которое запланировано на 19 июня, появится возможность для визита в Москву представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для встречи с российским руководством, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По итогам воскресной беседы нашего президента с господином Трампом, ожидаем, что после того, как будет подписано соглашение по Ирану в пятницу, откроется возможность, чтобы два представителя, хорошо известных нам - Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для встречи с нашим руководством", - сказал он журналистам.

У Ушакова также поинтересовались, удастся ли, по его мнению, участникам саммита G7 убедить Дональда Трампа отойти от достигнутых в Анкоридже договоренностей по Украине.

"Я не знаю, удастся ли что-то сделать, но нам известно, что президент США принимает участие в работе "семерки", там состоятся различные контакты", - ответил Ушаков.