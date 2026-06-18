Рютте поблагодарил Уиткоффа с Кушнером и Рубио за усилия по украинскому урегулированию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что благодарен команде президента США Дональда Трампа за ее усилия по продвижению украинского урегулирования.

"Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Марко Рубио усердно работают над тем, чтобы реализовывать этот мирный процесс. И я хочу поблагодарить их за это", - сказал он на пресс-конференции.

При этом он выразил мнение, что российская сторона на данный момент не готова к дипломатическому урегулированию и на каком-то этапе "должна будет решить, согласна ли она на переговоры".