ЦБ РФ снижает ключевую ставку на 25 б.п.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Банк России с понедельника снижает ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что в апреле-мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 2,1% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале 2026 года. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале.

На ценовую динамику значимо влияли волатильные позиции, которые в июне могут привести к ускорению текущих темпов роста цен. Оценка устойчивой инфляции в последние месяцы несколько снизилась, но по-прежнему находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год, а годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но в целом сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

По оперативным данным, во втором квартале показатели экономической активности ожидаемо улучшились после снижения в первом квартале. В целом в первой половине 2026 года экономика растет умеренными темпами. В последние месяцы ускорился рост потребительского спроса. Инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной.

Снижение напряженности на рынке труда замедлилось. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, перестала сокращаться. Планы компаний по индексации зарплат снижаются. При этом рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда. Безработица остается на исторических минимумах.

Регулятор отметил, что денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. При этом наблюдался рост средне- и долгосрочных доходностей ОФЗ. По оценкам Банка России, это не является признаком ужесточения денежно-кредитных условий и прежде всего связано с неопределенностью относительно будущих бюджетных проектировок. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

Кредитная активность в последние месяцы выросла как в корпоративном, так и в розничном сегменте. В то же время склонность домашних хозяйств к сбережению в целом остается высокой.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями и длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Базовый сценарий Банка России предполагал, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. Однако сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года, когда бюджетная политика будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля.