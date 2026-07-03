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Банк России пересмотрит траекторию ставки в июле

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк России на июльском заседании совета директоров пересмотрит прогнозную траекторию ключевой ставки, еще обсудит масштаб этого изменения, заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Я думаю, что изменение прогноза ключевой ставки на июльском заседании будет. Насколько оно будет значимым, покажут расчеты и результаты обсуждения совета директоров с учетом всей информации, которую он будет иметь перед собой на момент июльского заседания", - сообщил он.

ЦБ в июне вопреки консенсусу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 14,25% годовых (рынок ждал снижения на 50 б.п. - до 14%). Кроме того, регулятор заявил, что более стимулирующая бюджетная политика на трехлетнем горизонте может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

Апрельский прогноз Банка России предусматривал среднюю ключевую ставку на 2026 год в диапазоне 14,0-14,5%, на 2027 год - 8-10%, на 2028 год - 7,5-8,5% (ранее этот диапазон Банк России оценивал как нейтральный).

Алексей Заботкин Банк России
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