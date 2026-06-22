Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 301 украинского БПЛА

БПМосква. 22 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что в период с 20:00 воскресенья до 07:00 понедельника перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами РФ и акваториями двух морей.

Согласно сообщению, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 59 БПЛА на подлете к столице. В Воронежской области уничтожили 18 беспилотников в шести районах, в Ростовской области были атакованы город Гуково, Чертковский и Верхнедонской районы.