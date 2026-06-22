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Семь землетрясений произошли утром в Черном море у берегов Севастополя

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали семь землетрясений, произошедших утром в понедельник у берегов Севастополя, два из них были ощутимыми, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня утром в Черном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками: в 06:14 - магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя - порядка 26 км) в 08:48 - магнитудой 4,4 (30 км от города)", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

Он отметил, что не исключена вероятность повторных толчков.

"Прошу всех сохранять спокойствие. По словам специалистов, регулярная сейсмичность в нашем регионе - это нормально", - добавил Развожаев.

Согласно информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не повреждены.


Михаил Развожаев Севастополь
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