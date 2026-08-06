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Режим ракетной опасности введен в Курганской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ракетная опасность объявлена в Курганской области, сообщает пресс-служба РСЧС региона в четверг.

"Сохраняйте спокойствие. Укройтесь в помещениях без окон, подвалах до получения информации об устранении опасности. Возможно снижение скорости интернета", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичное предупреждение объявили в Свердловской и Челябинской областях, временно ограничена работа аэропортов "Кольцово" (Екатеринбург) и "Баландино" (Челябинск).

РСЧС Курганской области - это территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Её главная задача - защита населения и территорий региона от природных и техногенных угроз, а также оперативное реагирование на ЧС.

Курганская область
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