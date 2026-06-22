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Путин и Лукашенко обсудят угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко скоро обсудят ситуацию, связанную с угрозами украинского президента Владимира Зеленского в адрес Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Его спросили, планируют ли Путин и Лукашенко обсудить слова Зеленского о том, что он готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если в течение недели ее оттуда не уберут.

"Действительно, и вы знаете, что Александр Григорьевич (Лукашенко) об этом говорил, в обозримой перспективе планирует осуществить контакты. Это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы", - сказал Песков.

Он добавил, что эта "угроза - абсолютно агрессивная, (это) вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны".

"Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии и сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить", - подчеркнул Песков.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский
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