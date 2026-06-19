Лавров заявил, что цель предлагаемого Европой диалога с Москвой - сохранить киевскую власть

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Москва воспринимает Европу как заинтересованную в поражении России сторону украинского конфликта, не может выстраивать с ней диалог как с беспристрастным наблюдателем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Воспринимаем Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта, да европейцы и сами себя именно так открыто позиционируют. Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем", - говорится в статье Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность" для издания Politico Europe.

Как напомнил министр, 7 июня главы Британии, Франции и ФРГ, а также президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Лондоне 7 июня выдвинули пять требований к России в качестве условий "справедливого и прочного мира", на основании которых объединенная Европа предлагает вести диалог с Москвой.

Согласно позиции, которую озвучивал президент РФ Владимир Путин, "мы (Россия - ИФ) ни с кем от контактов не отказываемся", отмечает Лавров.

При этом, подчеркнул глава МИД РФ, "Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии".

"Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены", - пояснил Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, "не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии - это противоречит императивам многополярного мира".

Как указывает Лавров, "главное - для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после "холодной войны".

Доверие, пишет он, "можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов".

"Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня", - считает глава МИД РФ.

Вместе с тем, полагает Лавров, "реальная цель европейских лидеров - не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами".

"Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. "Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих", - указал министр.

Кроме того, отмечает Лавров, "политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые, якобы, не ограничиваются Украиной".

"Президент России много раз заявлял, что это - бред, провокация и дезинформация с целью выбивания бюджетных денег на борьбу с Россией. И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было", - подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, "европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками". "Возврата к ней не будет", - указал он.

"Сейчас нужно двигаться в направлении создания общеконтинентальной, открытой для всех стран Евразии, архитектуры безопасности, отражающей многополярные реалии современности. Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре", - отметил Лавров.

"Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как пояснили в МИД РФ, статья Лаврова "изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена".

В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД РФ и журнала "Международная жизнь".