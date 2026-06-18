В Кремле отметили, что удары ВСУ по России не приближают встречу Путина с Зеленским

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Удары ВСУ по Москве и автобусу в Брянской области не способствуют организации контактов между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Конечно, это все, можно сказать, не приближает такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом", - сказал он информационной службе "Вести".