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Лавров заявил о готовности Москвы выполнить обязательства по защите Минска

Лавров заявил о готовности Москвы выполнить обязательства по защите Минска
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии нацелены на то, чтобы втянуть ее в украинский конфликт и осложнить перспективы мирного урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.

"Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", - сказал он.

Министр напомнил, что "с марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства".

"И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства", - заявил он.

Сергей Лавров Белоруссия МИД Украина Владимир Зеленский
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