В Воронеже на нескольких улицах после воздушной атаки ввели режим ЧС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Железнодорожном районе Воронежа в пределах отдельных улиц ввели режим ЧС, чтобы оперативно ликвидировать последствия воздушной атаки на предприятие, сообщил губернатор Александр Гусев.

"К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. При этом территория предприятия еще осматривается. Количество пострадавших уточняется", - добавил он.

Существенно повреждены верхние этажи одного производственного здания. Пострадали и фасады ближайших многоквартирных домов.

Ликвидация последствий продолжается, добавил губернатор.

Ранее он сообщил, что над Воронежем сбиты несколько высокоскоростных воздушных целей. На тот момент было известно о трех пострадавших.