Девочка пострадала в результате падения обломков БПЛА в Воронеже

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что, по уточненным данным, девочка 2012 года рождения получила ранение утром из-за падения обломков сбитого дрона в пригороде Воронежа.

Как он написал в своем канале в Мах в субботу, "ее жизни ничто не угрожает, но в течение нескольких часов она останется под наблюдением в стационаре".

Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 7:00 над российскими регионами, включая Воронежскую область, сбиты 57 дронов ВСУ.