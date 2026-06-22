Воронежские власти сообщили о пяти погибших при ракетной атаке в Воронеже

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пяти жертвах ракетной атаки на Воронеж днем в понедельник.

"В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его информации, наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Открытое горение было ликвидировано в 16:30. На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются, сообщил Гусев.

Также, по его данным, в результате атаки повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе повреждены шесть домов, преимущественно – кровли.

В настоящее время поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.

"Разумеется, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь. В соответствии с установленным ранее порядком семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, а получившим серьезные ранения – по 300 тыс. рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших", - подчеркнул Гусев.

По его словам, большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, они остались невредимы. "Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности - как на предприятии, так и на улице", - добавил глава региона.

Ранее в понедельник Гусев сообщил об уничтожении нескольких высокоскоростных воздушных целей над областным центром. На тот момент было известно о трех пострадавших. В результате атаки существенные повреждения получили верхние этажи производственного здания, а также фасады ближайших многоквартирных домов. Для оперативной ликвидации последствий был введен режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа. Представители Роспотребнадзора, замерявшие показатели воздуха вблизи места возгорания, превышений концентраций опасных веществ не обнаружили.