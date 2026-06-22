В Воронеже в результате отражения воздушной атаки ранены три человека

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких высокоскоростных воздушных целей над областным центром, есть пострадавшие.

"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном - в тяжелом состоянии", - написал он в мессенджере.

По его информации, в результате атаки повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.

Информация о последствиях уточняется.