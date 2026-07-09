Тува в 40 раз увеличила квоту на вылов рыбы для коренных малочисленных народов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти Тувы более чем в 40 раз увеличили квоту на вылов рыбы для жителей республики, относящихся к коренным малочисленным народам Севера (КМНС), Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства региона.



"Если ранее она (квота) не превышала 20 кг на человека, то теперь каждому представителю КМНС в Туве разрешено вылавливать за год до 760 кг рыбы. Столь существенное увеличение размеров добычи для "северян" призвано способствовать сохранению их традиционных занятий, одним из которых наряду с оленеводством и охотой является рыбный промысел. Ловить рыбу представителям КМНС разрешается только на личные нужды, не на продажу", - говорится в сообщении.



В водоемах республики по квоте можно добывать такие виды рыб как ленок, сиг, пелядь, хариус, налим, щука, лещ, плотва, елец, карась, окунь, осман. Запрещено ловить редкие и исчезающие виды рыб - например, тайменя. Кроме того, нельзя использовать запрещенные орудия лова, а также ловить рыбу во время нереста и в особо охраняемых природных территориях.



В Туве статус КМНС на сегодняшний день имеют тувинцы-тоджинцы, численность которых, по данным Всероссийской переписи населения 2021 года, составляет 7 278 человек. Они проживают в Тоджинском, Эрзинском , Тере-Хольском и Монгун-Тайгинском районах.