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В Шебекине в результате взрыва БПЛА на предприятии ранен мужчина

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Шебекине на территории предприятия взорвался БПЛА, есть пострадавший, сообщает оперативный штаб Белгородской области.

"Мужчину, получившего осколочное ранение спины, бригада СМП транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода. На месте атаки осколками посечены два автомобиля", - говорится в сообщении.

В результате атаки второго FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ударил по частному дому и пробил крышу. В селе Ржевка дрон атаковал автомобиль - транспортное средство повреждено.

В Грайвороне при детонации FPV-дрона посечена крыша частного дома. В селе Долгое Валуйского округа от детонации дрона поврежден объект инфраструктуры.

В поселке Ракитное в результате атаки FPV-дрона загорелось оборудование коммерческого объекта - пожарным расчетом возгорание ликвидировано. В поселке Борисовка Борисовского округа от удара дрона повреждена крыша технического помещения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июня 2026 года Военная операция на Украине
Ржевка Борисовка Грайворон Шебекино Белгородская область
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